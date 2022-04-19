Более 6 млн тонн отходов переработали в Подмосковье

Около 6,3 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в Подмосковье отправили на переработку за три года.

С 2019 года в Подмосковье начала активно развиваться реформа по обращению с отходами. Жители Московской области стали ответственно подходить к утилизации отходов. На замену полигонам советского образца, пришли 11 современных комплексов по переработке отходов, которые более 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

«В Московской области было отсортировано 6,3 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Ровно столько отходов с 2019 года пошло на вторичную переработку, из этих отходов сделают велосипеды, другие товары народного потребления, компост, техногрунт, новые ПЭТ бутылки и банки, лавочки, тротуарную плитку, покрытия для беговых и спортивных площадок и много другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем захораниваемых отходов в Подмосковье сократился в два раза.

«За три года в Московской области построена эффективная отрасль по обращению с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 11 инновационных предприятий по переработке отходов. Уже сегодня объем отходов, направленных на обработку через КПО, превышает плановые показатели нацпроекта „Экология“ в два раза, а в части утилизации отходов на 30%», — приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье закрыты все 39 мусорных полигонов. В городских округах организовано около 64 тысяч контейнерных площадок и 58 «Мегабаков» в 55 городских округах для сбора отслужившей крупногабаритной техники и мебели. Всего на территории региона установлено порядка 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1 200 мусоровозов.