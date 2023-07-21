Подмосковье 21 июля 2023, 17:07 Более 6 километров теплосетей модернизировали в Химках с начала весны Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Трубопровод протяженностью более шести километров заменили по пяти адресам в Химках. Это первый этап масштабной программы модернизации теплосетей округа.

Коммуникации обновили на Ленинградской, Школьной, Совхозной, Молодежной и Новозаводской улицах. Сейчас работы ведутся на Железнодорожной улице и улице Пожарского. Этим летом планируется реконструировать теплосети по 42 адресам, заменив 26 километров изношенных труб и отремонтировав еще 460 километров.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«За весенне-летний период уже заменили 10 участков трубопровода в Подрезкове, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году проложим новые сети по 15 адресам», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что все работы завершат к отопительному сезону. Уточнить сроки по каждому участку можно на сайте компании «ТСК Мосэнерго» в разделе «Карта реконструируемых объектов».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Очевидно, что система теплоснабжения Химок требует серьезной модернизации, в первую очередь это касается состояния тепловых сетей, многие из которых достигли предельного срока эксплуатации. Инвестпрограмма „ТСК Мосэнерго“ направлена на решение наиболее сложных, многолетних проблем в системе теплоснабжения городского округа», — рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Дворовые территории после замены участков теплотрассы благоустроят: высадят новый газон, восстановят бордюры и асфальтовое покрытие. Сегодня восстановительные работы провели уже по 300 адресам.

Кроме того, сотрудники «ТСК Мосэнерго» проводят профилактические работы на теплостанциях округа, а также гидравлические испытания и диагностику сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. Так, в регионе стартовала масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

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