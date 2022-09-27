Более 6 километров пешеходных ограждений установили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Более 6 километров пешеходных ограждений установили в Подмосковье с начала года

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Дорожные службы Московской области установили шесть километров пешеходных ограждений в 21 городском округе. 60 участков дорог в Подмосковье стали более безопасными для жителей.

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«Мы локально монтируем пешеходные ограждения в определенных местах — это потенциально опасные участки, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать участниками аварии. Наибольший объем работ провели в Пушкинском, Подольском и Коломенском округах», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В Пушкино установили почти 800 метров перильных ограждений на улицах Дзержинского и Новой Слободе, Советском проспекте, а также на улице Заводской в Ивантеевке и на двух участках автодороги «Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково». Порядка 720 метров пешеходного ограждения обустроили в Подольске на улице Доллежаля, проспекте Ленина и на Старосимферопольском шоссе. Почти 610 метров смонтировали в Коломенском округе на четырех участках по улице Ленина в Озерах.

Новые пешеходные ограждения установили также в Волоколамске на улице Фабричной, в Истре на Волоколамском шоссе, в Мытищах на Олимпийском проспекте и на улице Мира, в Ногинске на улице Советской Конституции, в Талдоме на улице Объездной, в Щелкове на улице Центральной и еще в 12 городских округах.

Годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен более чем на 90%. Одним из самых масштабных дорожных проектов этого года в Подмосковье стала трасса М-12. Она обеспечит быстрый путь до Казани. В рамках реализации этого проекта в Балашихе появится новая развязка, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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