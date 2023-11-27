Подмосковье 27 ноября 2023, 12:54 Более 580 миллионов рублей направят на поддержку почетных доноров в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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На выплаты почетным донорам Подмосковья в 2024 году выделят более 580 миллионов рублей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

В этом году в Подмосковье кровь сдали более 47 тысяч доноров, из них 13 тысяч человек сделали это в первый раз.

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«Более 28 тысяч жителей Подмосковья награждены нагрудным знаком „Почетный донор России“ или „Почетный донор СССР“. Это люди, которые сдали кровь больше 40 раз или плазму крови больше 60 раз. В проекте бюджета Московской области на 2024 год на их поддержку запланировано более 580 миллионов рублей», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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