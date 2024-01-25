25 января 2024, 16:27
Более 58 миллионов пассажиров в 2023 году воспользовались ж/д станцией в Химках
Железнодорожная станция Химки стала одной из самых востребованных среди пассажиров Московско-Тверской пригородной компании в 2023 году. Ежедневно через нее проходит около 160 тысяч человек, а в отдельные дни 180 тысяч.
С открытием московских центральных диаметров у пассажиров появились новые удобные маршруты, возможность оплачивать проезд картой «Тройка». В Химках обновили 23 остановки общественного транспорта вблизи платформ — установили новые модули с освещением, видеонаблюдением и беспроводными зарядными станциями.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев, также рассказал об улучшении культуры транспортного обслуживания Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
РЖД
Химки
Реклама
Реклама