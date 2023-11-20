Подмосковье 20 ноября 2023, 22:42 Более 570 видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю Unsplash

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о подключении 575 видеокамер к системе «Безопасный регион». Она позволяет следить за порядком в общественных местах, выявлять и предупреждать правонарушения.

С начала 2023 года число видеокамер системы достигло 18,3 тысячи штук. Специальные камеры устанавливают на домах и в подъездах, в парках и скверах, вдоль дорог и на перекрестках, на территории школ и детских садов и других общественных местах. Они помогают предотвращать нарушения и способствуют безопасному отдыху жителей и гостей Подмосковья.

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Отметим, что система видеонаблюдения охватывает все муниципалитеты Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Московской области в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

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