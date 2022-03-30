Более 570 бесплатных образовательных программ представили для жителей Подмосковья

Несколько категорий жителей Московской области могут пройти бесплатное переобучение в рамках национального проекта «Демография». В регионе начали работать 572 образовательные программы.

«В каждом регионе свой набор программ, в Московской области это в первую очередь специальности IT-сферы — программисты, аналитики данных. В целом список специализаций достаточно широкий», — рассказала член комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Марина Шевченко.

Принять участие в программе могут люди не старше 35 лет, в том числе и студенты последних курсов вузов и колледжей, которые не могут найти работу по специальности. Также такой возможностью могут воспользоваться те, у кого нет профессионального или высшего образования. Молодые люди, которые окончили учебу или отслужили в армии, но после этого в течение четырех месяцев не смогли устроиться на работу.

Также по условиям программы переобучением могут воспользоваться люди, оказавшиеся под угрозой лишения имеющейся работы, безработные мамы детей дошкольного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, люди старше 50 лет.

В дальнейшем программу планируется расширить, чтобы ей могли воспользоваться все, кто может потерять работу или пока не может на нее устроиться. Записаться на программы можно на портале «Работа России».