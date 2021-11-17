Более 560 населенных пунктов подключили по программе соцгазификации в Подмосковье

Специалисты «Мособлгаза» выполнили 75% работ по президентскому проекту социальной газификации на 2021 год. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Баранов.

Он уточнил, что на сегодняшний день полностью газифицировано более 560 населенных пунктов, в 294 населенных пунктах региона строительство находится на завершающей стадии.

Баранов также отдельно обратил внимание на то, как важно соблюдать правила безопасности во время эксплуатации газового оборудования. По статистике, 50% всех аварийных ситуаций в холодное время года связаны именно с неправильным обращением с ним.

«Каждый собственник газифицированного жилья должен соблюдать правила газовой безопасности и иметь договор технического обслуживания, который можно заключить с любой сертифицированной организацией», — подчеркнул он.

В Солнечногорском городском округе «Мособлгаз» завершил работы по президентскому проекту уже в 12 населенных пунктах. Всего до конца года в муниципалитете будут газифицированы 112 населенных пунктов, газ получат более 10 тысяч человек.