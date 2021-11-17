Более 560 населенных пунктов подключили по программе соцгазификации в Подмосковье
Глава «Мособлгаза» Баранов: 75% работ по проекту социальной газификации выполнены в Подмосковье на 2021 год
Специалисты «Мособлгаза» выполнили 75% работ по президентскому проекту социальной газификации на 2021 год. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Баранов.
Он уточнил, что на сегодняшний день полностью газифицировано более 560 населенных пунктов, в 294 населенных пунктах региона строительство находится на завершающей стадии.
Баранов также отдельно обратил внимание на то, как важно соблюдать правила безопасности во время эксплуатации газового оборудования. По статистике, 50% всех аварийных ситуаций в холодное время года связаны именно с неправильным обращением с ним.
«Каждый собственник газифицированного жилья должен соблюдать правила газовой безопасности и иметь договор технического обслуживания, который можно заключить с любой сертифицированной организацией», — подчеркнул он.
В Солнечногорском городском округе «Мособлгаз» завершил работы по президентскому проекту уже в 12 населенных пунктах. Всего до конца года в муниципалитете будут газифицированы 112 населенных пунктов, газ получат более 10 тысяч человек.