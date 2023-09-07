Подмосковье 07 сентября 2023, 11:32 Более 56 тысяч гибких газовых подводок заменили в квартирах Подмосковья с начала года ГЖИ МО

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье заменили 56,5 тысячи гибких подводок газоснабжения в квартирах. При этом работы провели по 2,3 тысячи адресам, куда долгое время не было доступа для планового ТО.

По словам руководителя ГЖИ Московской области Ольги Фединой, больше всего ранее недоступных квартир получили новую гибкую подводку в Мытищах, Красногорске, Шатуре, Рузе, Электростали и Фрязине.

Реклама

По результатам восьми месяцев инспекторы сформировали топ-20 округов, где количество замен превысило тысячу. Это Можайск, Коломна, Одинцово, Мытищи, Люберцы и друге.

«Оценить безопасность эксплуатации оборудования могут только специалисты, поэтому, получив уведомление о предстоящем визите газовых служб, найдите возможность предоставить доступ и провести техобслуживание своего оборудования», — заключила Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».