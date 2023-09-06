Подмосковье 06 сентября 2023, 16:20 Более 56 тысяч детей отправились в школы Одинцова в этом году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В новом учебном году в школы в Одинцове пошли 56 тысяч детей. В том числе и в новые учебные заведения. Например, в ЖК «Гусарская баллада» открыли самую большую школу Подмосковья на 2200 мест. Ее назвали «Багратионом» в честь героя Отечественной воны 1812 года Петра Багратиона.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Это одно из 25 учебных заведений, которые одновременно заложили в Московской области два года назад.

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«У нас обычно на 40 тысяч учеников прибавляется ежегодно, а в этом году — плюс 45 тысяч. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, в 2022-м было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В новом учебном году откроется дополнительный корпус Одинцовской гимназии № 14 на бульваре Маршала Крылова. Он рассчитан на 500 мест и позволит перевести работу гимназии в режим одной смены. Здание с просторными классами, мастерскими, актовым и спортивным залами, библиотекой и столовой — долгожданное.

«Мой сын и дочка давали первый звонок. Стены этой школы можно назвать родными, потому что и старший сын тоже заканчивал эту школу. Наконец-то мы дождались пристройку. Теперь дети будут получать знания в таком замечательном, современном месте, которое оснащено просторными классами», — поделилась впечатлениями местная жительница Елена Федорова.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Систему образования также пополнили два новых детских сада. Дошкольное учреждение в Новой Трехгорке на улице Кутузовской рассчитано на 400 воспитанников от трех до семи лет. Его откроют во второй половине сентября.

В Новоивановском возвели детский сад на 300 воспитанников. Родителям дошкольников в ЖК «Лайково» ждать нового детского сада осталось недолго — его должны достроить уже к концу этого года. В трехэтажном здании площадью более пяти тысяч квадратных метров разместят 380 детей. Здесь оборудуют физкультурный и музыкальный залы, классы для различных кружков, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Также в этом учебном году откроется новая школа в Немчиновке на 550 учеников. В четырехэтажном здании разместят учебные кабинеты, мастерские, актовый зал, обеденную зону и пищеблок.

В процессе строительства находится новый корпус школы № 8 на 200 мест, школа в поселке Горки-2 на 550 мест, школа на 1100 мест в микрорайоне «Восточный» Звенигорода, школа на 1160 учеников в микрорайоне «Одинцово-1», школа на 600 учеников в жилом комплексе «Заречье-Парк», а также новый корпус Немчиновского лицея на 950 мест.

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