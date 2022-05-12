Более 56 км дорожного покрытия обновят в Дмитрове в 2022 году

В Дмитровском округе отремонтируют 38 участков дорог общей протяженностью более 56 километров в этом году. Округ стал третьим в Подмосковье по объемам регионального ремонта в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Покрытие заменят на 45 километрах региональной сети, сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

«В настоящее время в Дмитровском округе работы по замене асфальтобетонного покрытия идут на 10 участках муниципальных и региональных дорог. Всего в округе, который стал одним из лидеров по объемам ремонта, будет отремонтировано более 56 километров, это 38 участков дорог, шесть из них были выбраны жителями путем голосования на портале „Добродел“», — сказал Алексей Гержик.

На муниципальной дорожной сети отремонтируют 32 участка дорог протяженностью порядка 11 километров. Работы будут проводить преимущественно в деревнях и поселках — в Орудьеве, Горках Сухаревских, Подосинках, Рогачеве и других. Также работы проведут и в городах Яхрома и Дмитров.

С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранспорта Подмосковья.

Сбор предложений по ремонту на 2023 год проходит на портале «Добродел» до 31 мая — этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.