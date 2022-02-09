Более 550 крыш в Подмосковье очистили от снега и наледи за три дня

В Подмосковье с 5 по 7 февраля специалисты региональной Госжилинспекции проверили, как идет очистка кровель от снега и наледи. С субботы по понедельник они приняли работы по 551 крыше в 12 муниципальных образованиях.

Проверки прошли в ходе акции «Ледниковый период», сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Московской области.

Доля очищенных кровель составила 15% от общего объема работ, распределенного на семь дней.

В пяти городских округах работы идут динамично и в соответствии с планами-графиками. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина заметила, что администрациям семи указали на необходимость увеличить количество бригад и спецтехники. Это необходимо, чтобы войти в нормальный режим.

Источник фото: пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья

На выездных проверках с субботы по понедельник Госжилинспекция Подмосковья уделила особое внимание подготовке рабочих бригад. Учитывались комплектность, оснащенность спецтехникой и привлечение профессиональных альпинистов.

Для выполнения дневной нормы очистки в 12 муниципальных образованиях задействовали 281 бригаду кровельщиков из 846 человек, 19 автовышек и 92 альпиниста.

Дальнейший ход работ показал, насколько грамотно были рассчитаны силы и возможно ли таким количеством специалистов справиться с запланированными объемами.

Источник фото: пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья

Динамичную и эффективную работу инспекторы зафиксировали в пяти из 12 муниципальных образованиях — в Химках, Дзержинском, Жуковском, Котельниках и Лыткарине. В этих округах план-график, предположили специалисты ведомства, исполнят в срок.

На хаотичность работ, недостаточную укомплектованность спецтехникой, низкую дисциплину и численность бригад указали администрациям Истры, Волоколамского, Подольска, Чехова, Долгопрудного, Ступина и Лобни.

Источник фото: пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья

«Составленные администрациями городских округов планы-графики очистки кровель Госжилинспекция проверяет ежедневно и повсеместно. Задача — за неделю убрать весь снег с крыш. В ходе наших проверок становится понятно, кому необходимо нарастить усилия, добавить рабочих рук и спецтехники, чтобы выйти на стопроцентную эффективность по результатам недельной отработки», — подчеркнула Федина.

Она заметила, что акцию «Ледниковый период» продолжат до тех пор, пока этого будет требовать погода.