Подмосковье 05 июня 2023, 12:00 Более 550 человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные Пресс-служба Минздрава МО

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Акция «Проверь здоровье в парке» снова стартовала в Подмосковья на прошлых выходных. В субботу и воскресенье бригады врачей работали в 17 городских округах — в Орехово-Зуеве, Дмитрове, Щелкове, Коломне, Луховицах и других.

«Это удобный формат, когда для проверки здоровья нет необходимости идти в поликлинику, а пройти профосмотр можно во время прогулки на свежем воздухе. Несмотря на погоду, в минувшие выходные такой возможностью воспользовались 552 человека», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Жители могли бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты осмотров придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента Путина за визит в детский реабилитационный центр в Подольске. Глава региона добавил, что в Московской области уделяют особое внимание вопросам реабилитации.