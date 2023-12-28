Подмосковье 28 декабря 2023, 10:22 Более 5,5 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье за год Unsplash

Читать 360tv в

Процедуру ЭКО проводят в Подмосковье по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». С начала года процедуру выполнили более 5,5 тысячи раз. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«При наличии медицинских показаний, жительницам Московской области доступна процедура экстракорпорального оплодотворения. Важно, что она проводится бесплатно и в рамках ОМС», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

В Подмосковье услугу можно получить бесплатно. Для этого необходимо оформить квоту. На сайте Минздрава можно подробнее ознакомиться с правилами проведения процедуры и перечнем необходимых документов.

Стало известно, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».