Подмосковье 05 апреля 2023, 13:52 Более 55 тысяч жителей Подмосковья воспользовались земельно-имущественными услугами с начала года

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В первом квартале 2023 года земельно-имущественными услугами воспользовались около 56 тысяч жителей Подмосковья. В министерстве имущественных отношений региона назвали топ-3 обращений: перераспределение земель или земельных участков, предварительное согласование предоставления участков земли, а также предоставление земли в аренду и собственность без торгов.

«В Подмосковье каждый год заключается большое количество земельно-имущественных сделок. По прошлому году у нас, к примеру, оказано 235 тысяч услуг, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Получить услугу жители Подмосковья могут в электронном виде на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Кроме того, уже 12 земельных услуг можно получить с помощью нового сервиса «Госключ». Обращение рассмотрят в течение 1-15 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что власти региона делают все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство.

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