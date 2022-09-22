Более 55 шумовых полос оборудуют на дорогах Подмосковья за осень | 360°

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22 сентября 2022, 15:17

Более 55 шумовых полос оборудуют на дорогах Подмосковья за осень

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В Подмосковье для обеспечения безопасности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали устраивать шумовые полосы. Как рассказали в Министерстве транспорта Подмосковья, уже удалось выполнить примерно 80% от всего запланированного объема — обустроены шумовые полосы на 45 участках дорог в Подмосковье.

«В местах, где необходимо снизить скорость, в том числе в рамках оперативного реагирования на произошедшие ДТП, мы обустраиваем шумовые полосы. Это позволяет минимизировать аварии в потенциально опасных местах. Сейчас обустроили шумовыми полосами 45 участков дорог перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и ж/д переездами, чтобы привлечь внимание водителей», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Как отметили в МТДИ, обустроили шумовые полосы на Пятницком шоссе перед поворотом на Соколово. Кроме того, их построили на участке Южного обхода Подольска, где ранее нередко фиксировались аварии. Также новые полосы появились в Сьянове Серпуховского округа, где располагается остановка транспорта, и на Малинском шоссе в Коломне, неподалеку от остановки «Подмалинки».

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Всего за текущую осень в Подмосковье собираются устроить шумовые полосы на 55 участках дорог в 19 округах Московской области. В регионе проводятся и другие работы по повышению безопасности. Например, монтировка катафотов, установка ограждений разных видов и светофорных объектов, а также строительство тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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