Подмосковье 07 февраля 2023, 14:08 Более 55 шайб забросили хоккеисты в девятом туре СХЛ Подмосковья

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В Московской области завершился девятый тур Студенческой хоккейной лиги. Всего в ходе игр спортсмены забросили 56 шайб.

Тур стартовал в Балашихе, где на льду с хозяевами площадки встретились хоккеисты из Электростали. Победу одержали гости со счетом 9:7. В матче между спортсменами из Подольска и Лобни выиграли вторые со счетом 7:4.

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Безоговорочный лидер чемпионата — Чехов — вновь одержал победу, обыграв хоккеистов из Мытищ со счетом 10:7. Можайские спортсмены победили представителей Красногорска со счетом 9:3, продолжив погоню за Чеховым.

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