Подмосковье 06 декабря 2023, 21:40 Более 55 муниципалитетов Подмосковья получили паспорта готовности к отопительному сезону Минэнерго МО

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Торжественная церемония вручения паспортов готовности муниципалитетам Подмосковья состоялась в Доме правительства Московской области. Документы передал министр энергетики Александр Самарин.

Он также поздравил представителей городских округов с успешным прохождением подготовки к осенне-зимнему периоду и выразил благодарность за продуктивную работу.

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«Ростехнадзор признал 57 городских округов готовыми к осенне-зимнему периоду, что составляет 95% муниципалитетов региона», — рассказал министр энергетики.

Александр Самарин добавил, что доля населения, проживающего на подготовленных территориях, составляет 96%. Это лучший показатель за 10 лет.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону проверили 2,7 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов, 260 тысяч километров сетей, 43 тысячи трансформаторных подстанций, 53,5 тысячи МКД. Кроме того, создан запас жидкого топлива в размере 45 тысяч тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. На проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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