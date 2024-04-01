Подмосковье 01 апреля 2024, 14:34 Более 5,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в марте Министерство культуры и туризма Московской области

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Свыше пяти миллионов человек побывали в парках Московской области в первый месяц весны. Это на 22% больше, чем в марте 2023 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Лидером по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном. Его гостями стали более 200 тысяч человек. На втором месте оказался парк культуры и отдыха имени Толстого в Химках. Тройку лидеров замкнул парк «Пехорка» в Балашихе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно самостоятельно составить интересный туристический маршрут по городам региона.

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