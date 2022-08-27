Более 540 уникальных ангиографических операций провели врачи Балашихи в 2022 году.

Московский областной онкодиспансер в Балашихе проводит операции с использованием самого современного и высокотехнологичного оборудования.

В 2022 году в учреждении провели больше 540 медицинских вмешательств с применением ангиографа – медицинского аппарата, который с помощью рентген-излучения делает снимок артерий, позволяя обнаружить и закупорить сосуды, питающие опухоль. Закупорка производится с помощью химиопрепарата, который вводят в организм пациента.

«В Московской области больше нигде нет таких специалистов и оборудования, оно очень сложное. Выполнять операции в голове и шее очень рискованно, их должны проводить хорошие врачи, знающие свое дело. Я не слышал, чтобы такие специалисты-онкологи были где-то, кроме нашего диспансера. Может быть, другие аппараты-ангиографы в Московской области и есть, но они используются для других целей, например для лечения артерий. У нас этот аппарат появился в 2019 году, затем около полугода ушло на его установку. Операции мы начали проводить в 2020 году. Все они сложные, сопряженные с высокой степенью риска. Несмотря на сложность, пациент боли почти не чувствует, потому, что в стенках сосудов, через которые мы вводим препарат, нет рецепторов боли», — сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения Алексей Загорулько.

Новую методику лечения на себе испытал 47-летний житель Балашихи Сергей Григорик. В 2022 году у него обнаружили рак ротоглотки с метастазами в шейный отдел.

«Процедура прошла замечательно. Чувствую, что опухоль уменьшилась в объемах. Ранее я не мог принимать пищу из-за боли в горле и общей слабости. Процесс лечения не болезненный, просто следую указаниям доктора, на лечении нахожусь третий день», — поделился Сергей Григорик.

Отделение рентгенохирургических методов лечения рассчитано на 20 мест. В 2020 году хирурги отделения прооперировали более 200 человек, а в 2021-м помощь здесь получили свыше 700 пациентов.

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