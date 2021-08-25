Более 5,4 тысячи социальных объектов Подмосковья сделают доступными для инвалидов

В Московской области реализуют программу «Доступная среда». Более 5,4 тысячи социальных объектов сделают удобными для инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

В Московской области продолжают создавать комфортные условия для маломобильных жителей. У 5,4 тысячи социальных объектов уберут барьеры и препятствия для инвалидов. Благодаря этому число приоритетных объектов по программе «Доступная среда» составит более 77%.

Сейчас в учреждения закупают высокотехнологичное реабилитационное, компьютерное оборудование и автомобили с подъемником.

В Подмосковье живут свыше 400 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них важно обеспечить возможность легкого перемещения. В регионе делают все возможное, чтобы сделать жизнь инвалидов комфортнее.