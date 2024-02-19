Подмосковье 19 февраля 2024, 14:54 Более 54 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 544 дворника на прошлой неделе. С помощью машин собрали в общей сложности 54 тысячи кубометров снега.

Министр благоустройства Михаил Хайкин добавил, что к уборке парков на прошлой неделе привлекли 155 тракторов и погрузчиков.

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Сначала снег убирали на центральных аллеях, потом — на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Все очищенные территории обработали материалами против образования льда.

Всю снегоуборочную технику привлекли для работы в Подмосковье на прошлой неделе. 15 февраля привлекли дополнительные силы от ресурсных и частных предприятий, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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