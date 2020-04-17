Более 53 тысяч школьников Подмосковья приняли участи в опросе о доступности дополнительных занятий

В опросе приняли участие 53 540 школьников в возрасте от семи до 18 лет.

Согласно результатам опроса, дополнительные занятия посещают 78% опрошенных детей (41 708 человек). 22% школьников (11 832 человек) рассказали, что ничем, кроме основных школьных занятий, не занимаются.

Среди наиболее популярных дополнительных занятий ученики назвали спорт (45,5% опрошенных), углубленное изучение отдельных предметов (19%), художественное творчество (17,6%). Также ребята выбирают танцы (15,8%), программирование, робототехнику (5,3%), рукоделие (4,8%), театральное искусство, художественное чтение (4,2%) и техническое творчество (3,2%).

Также 32,4% участников опроса сообщили, что занимаются бесплатно, 36% — платят за занятия, 10,6% школьников рассказали, что только часть занятий проводится бесплатно. 1,2% школьников воспользовались своим сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования, а 2,7% ответили, что не знают, платят за их занятия родители или нет.

«Для нас важно, было оценить доступность бесплатных дополнительных занятий для подмосковных школьников, и понять, насколько их выбор занятий свободен от мнения взрослых. Очень приятно, что подавляющему большинству — почти 80% опрошенных детей нравится то, чем они занимаются. При этом только 1,5% детей признались, что им не нравятся их кружки и секции, но родители настаивают на продолжении занятий», — поделилась Мишонова.

Она также отметила, что пожелания учащихся о том, чем бы они хотели заниматься, если бы они могли выбирать сами, (пожелания также отражены в результатах опроса), доведут до глав муниципалитетов.

«Если главам городских округов удастся воплотить в жизнь мечты хотя бы части участников нашего опроса, буду считать, что основная задумка этого исследования удалась», — уточнила Мишонова.