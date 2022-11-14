Подмосковье 14 ноября 2022, 17:52 Более 53 тысяч пенсионеров из «Активного долголетия» посетили экскурсии по Подмосковью Unsplash

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Участники проекта «Активное долголетие» прошли около 75 туристических маршрутов Подмосковья. Наибольшей популярностью пользуются Истра, Коломна и Сергиев Посад.

Все экскурсии «Активного долголетия» проходят на брендированных автобусах, с группами ездят сопровождающие. На некоторых маршрутах проекта работают профессиональные гиды и организовано питание. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

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«Свыше 53 тысяч участников проекта „Активное долголетие“ посетили экскурсии по Подмосковью по более чем 75 уникальным маршрутам. Самыми популярными направлениями традиционно стали Истра, Сергиев Посад и Коломна. Все поездки охватывают исторические, природные, архитектурные и религиозные достопримечательности региона», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

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Стать участниками «Активного долголетия» могут жители Подмосковья. В проекте принимают участие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Записаться на ближайшее мероприятие можно на сайте.