Более 53 млн направят на организацию доступной среды в медучреждениях Подмосковья

Минздрав Подмосковья совместно с Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» ведет работу по созданию безбарьерной среды в медицинских организациях.

«При строительстве новых объектов и капитальных ремонтах мы создаем комфортные условия для маломобильных граждан. Так, например, открыли поликлинику и стационар в Истре, где все предусмотрели. Но важно также создавать безбарьерную среду в наших учреждениях, где еще не проводятся ремонтные работы. На данный момент мы провели закупки элементов для создания безбарьерной среды для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Это подъемники, кнопки вызова персонала, таблички со шрифтом Брайля, парковочные пространства. На данные цели направлено 53,2 миллиона рублей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московской области реализуется большой проект по созданию безбарьерной среды. Работу по созданию комфортных условий для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья планируется провести также в медицинских организациях других округов. Такие работы пройдут в городском округе Подольск, городском округе Раменское, городском округе Сергиев Посад и Орехово-Зуевском городском округе.