Подмосковье 05 сентября 2023, 12:59 Более 52 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье за сезон Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

В Московской области собрали 52,5 тысячи тонн овощей открытого грунта, что на данный момент составляет 30% от плана. Отмечается, что показатели этого года превышают прошлогодние на 16 тысяч тонн.

«Средняя урожайность составила 220 центнеров на гектар, что также превышает показатели прошлого года на 37 центнеров», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

На сегодняшний день в Подмосковье собрали 14,7 тысячи тонн капусты, 6,2 тысячи тонн моркови и 13,9 тысячи тонн свеклы.

Помимо этого, в Московской области собрали картофель. Его валовый сбор превысил 68 тысяч тонн. Уточняется, что средняя урожайность корнеплода в регионе составляет 342 центнера на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».