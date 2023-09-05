05 сентября 2023, 12:59
Более 52 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье за сезон
В Московской области собрали 52,5 тысячи тонн овощей открытого грунта, что на данный момент составляет 30% от плана. Отмечается, что показатели этого года превышают прошлогодние на 16 тысяч тонн.
«Средняя урожайность составила 220 центнеров на гектар, что также превышает показатели прошлого года на 37 центнеров», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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На сегодняшний день в Подмосковье собрали 14,7 тысячи тонн капусты, 6,2 тысячи тонн моркови и 13,9 тысячи тонн свеклы.
Помимо этого, в Московской области собрали картофель. Его валовый сбор превысил 68 тысяч тонн. Уточняется, что средняя урожайность корнеплода в регионе составляет 342 центнера на гектар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.
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Сельское хозяйство
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