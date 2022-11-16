Подмосковье 16 ноября 2022, 17:10 Более 52 тысяч семей получили выплату при рождении ребенка в Подмосковье с начала года Unsplash

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Денежную выплату при рождении ребенка получили 52 тысячи подмосковных мам в 2022 году. Средства предоставляются в рамках национального проекта «Демография».

Мамы из Московской области при рождении ребенка получают выплату в 20 тысяч рублей или большой подарочный набор «Я родился в Подмосковье», в который входит все необходимое по уходу за новорожденным. Выбор остается за семьей ребенка.

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«В следующем году выплаты продолжатся. На эту меру поддержки запланировано почти 1,3 миллиарда рублей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Министерстве социального развития региона добавили, что выплату можно оформить сразу после родов, а деньги на счет мамы поступят в течение десяти дней. Единственным условием для получения поддержки является наличие государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС или в МФЦ Подмосковья.

Подмосковье закрепилось на втором месте в ЦФО по рождаемости. В ноябре перинатальный центр в Балашихе выписал пятитысячного ребенка с начала года. Ранее 20-тысячного ребенка за пять лет выписал перинатальный центр в Коломне. В следующем году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.