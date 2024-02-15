Подмосковье 15 февраля 2024, 23:28 Более 52 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли из парков Московской области за прошедшую неделю. В первую очередь убирали главные аллеи и дорожки, расположенные на территории зеленых зон.

Специалисты после очистки территорий обрабатывают их противогололедными смесями, чтобы жители и гости региона могли передвигаться безопасно.

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В Московской области насчитывается 193 парка культуры и отдыха. При этом общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет порядка двух миллионов квадратных метров.

«Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», — подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями непогоды в регионе. Он подчеркнул, что для расчистки территорий вывели всю технику.

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