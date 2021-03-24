Более 52 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья с начала года

С начала года в Подмосковье на дорогах устранили более 52,2 тысячи ям. За неделю на муниципальной и региональной сети ликвидировали 16,7 тысячи ям. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Потепление и постоянный переход температуры через ноль спровоцировал образование ямочности на дорогах региона. Начиная с 26 февраля дорожные службы активно приступили к выявлению и устранению ям. На сегодняшний день выявлено более 77 тысяч ям, из которых уже отремонтировано свыше 52,2 тысячи на региональных и муниципальных дорогах», — рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Он отметил, что все работы контролируются в автоматизированной системе СКПДИ. Туда присылают фото до ремонта и сразу же после. Каждый день новые ямы регистрируют более 90 инспекторов.

В 2021 году почти 6,3 тысячи ям ликвидировали в Егорьевске, Воскресенске, Коломне, Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве и Шатуре. Раменский РУАД устранил более 4,2 тысячи ям на территории Балашихи, Богородского, Раменского, Павловского Посада, Люберец, Жуковского, Электрогорска, Реутова, Бронниц. Еще 4,2 тысячи ям ликвидировали в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцове.

Ямочный ремонт проходит по стандарту. В первую очередь удаляют поврежденный асфальт. В случае, если на одном участке несколько дефектов дорожного покрытия, проводят ремонт «картами». Это делается для того, чтобы получить более ровную поверхность и увеличить долговечность покрытия.

С 2016 года ямочный ремонт контролируют через автоматизированную программу СКПДИ. В нем оцифровывают ямы и заносят в программу геометки, после этого подрядчик автоматически получает задание со сроками выполнения работ.

Подрядчик должен подтверждать в системе выход на объект, а после отчитываться, выкладывая фото и видео.