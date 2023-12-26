Подмосковье 26 декабря 2023, 12:41 Более 51% сельхозживотных застраховали в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

С начала 2023 года в Московской области свыше 51% поголовья сельскохозяйственных животных застраховали по договорам сельскохозяйственного страхования с господдержкой. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего число застрахованных свиней выросло более чем в три раза. Также «Егорьевская птицефабрика» застраховала индеек наряду с крупными птицефабриками Подмосковья. В регионе заключили еще шесть договоров страхования крупного рогатого скота.

Реклама

«Владельцы молочных ферм, свинокомплексов и птицефабрик, заключившие до 31 декабря текущего года договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, могут рассчитывать на субсидирование в следующем году», — сообщил зампред правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Мурашов.

Со списком страховых компаний с господдержкой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».