Более 51 миллиона поездок совершили пассажиры Мострансавто на маршрутах, следующих до столицы

Компания «Мострансавто» обслуживает более 140 маршрутов, связывающих Московскую область и Москву. Автобусы предприятия ходят до станций метрополитена, железнодорожных станций и автовокзалов, с начала этого года пассажиры воспользовались их услугами свыше 51 миллиона раз.

С начала года поездки чаще всего регистрировали с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича. По ним прошли 19,5 миллиона операций.

Самым популярным способом оплаты стали банковские карты. Так пассажиры расплатились чуть больше 19 миллионов раз. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зарегистрировано почти 12 миллионов поездок.

Самыми востребованными стали маршруты № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)», на котором было зафиксировано более 2,8 миллиона оплат, и № 501 «Люберцы (магазин Турист) — Москва (метро Выхино)», где расплатились 1,6 миллиона раз. Третье место занял маршрут № 316 «Ивантеевка (м/р Детская) — Москва (а/с ВДНХ)», здесь прошло 1,5 миллиона операций.

Больше всего поездок (10, 5 миллиона) зарегистрировано на маршрутах МАП № 11 г. Балашиха.

Мострансавто обслуживает свыше 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает около 4000 автобусов.