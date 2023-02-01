Подмосковье 01 февраля 2023, 15:42 Более 500 жителей Солнечногорска прошли исследования на новом эндоскопическом аппарате в поликлинике

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Новое эндоскопическое оборудование доставили в поликлинику Солнечногорска в начале ноябре 2022 года. За три неполных месяца обследования на аппарате прошли около 500 жителей.

С помощью эндоскопа проводятся бронхоскопия, гастроскопия и кольпоскопия. Благодаря этому аппарату можно на ранних стадиях выявить рак, очаги воспаления, язвы и другие заболевания. Ежедневно от семи до 10 пациентов в поликлинике Солнечногорска проходят такие исследования.

«Медтехника значительно улучшила и облегчила труд врачей. Теперь мы получаем более качественную картинку и четкую детализацию изображения», — сказал врач-эндоскопист Олег Гринченко.

В 2022 году по поручению губернатора Андрея Воробьева в больницах и поликлиниках Подмосковья установили сотни единиц новой медтехники. Программа по обновлению продолжается.