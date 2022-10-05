Более 500 жителей Подмосковья подали заявки на льготное подключение газа | 360°

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Более 500 жителей Подмосковья подали заявки на льготное подключение газа

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После заключения комплексного договора с компанией «Мособлгаз», льготникам бесплатно проведут работы внутри участка. Также им установят газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Более 500 человек уже подали заявки на портале госуслуг.

Московская область — первый регион, на территории которого по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на подключение газа. Дополнительной мерой поддержки могут воспользоваться:

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·     малообеспеченные семьи с детьми

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·     семьи, получающие пособие на ребенка

·     одиноко проживающие пенсионеры

·     семьи, состоящие из пенсионеров

·     ветераны, участники Великой Отечественной войны.

Подать заявку на оформление льгот можно через сайт РПГУ.

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