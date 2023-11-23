Подмосковье 23 ноября 2023, 14:13 Более 500 жителей Дмитрова воспользовались бесплатным зубопротезированием за год Министерство социального развития Московской области

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Для жителей Московской области предусмотрены меры соцподдержки по бесплатному зубопротезированию. Так, с начала года данными льготами воспользовались более 500 жителей Дмитрова.

«В этом году бесплатными зубными протезами обеспечены ветераны и пенсионеры Подмосковья на сумму более 260 миллионов рублей», — сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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Соцподдержка распространяется на ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и пенсионеров.

Чтобы получить услугу по бесплатному зубопротезированию, необходимо посетить стоматолога медорганизации, включенной в утвержденный Минздравом список и подать заявление на портале госуслуг. Результат обращения придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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