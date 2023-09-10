Подмосковье 10 сентября 2023, 09:00 Более 500 жалоб о незаконном строительстве подали жители Подмосковья с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года жители Подмосковья направили 540 обращений по теме незаконного возведения объектов в Главгосстройнадзор Московской области через портал «Добродел». Больше всего жалоб приняли из Одинцова, Дмитрова и Мытищ.

Как отметили в ведомстве, в большинстве случаев проверки не подтвердили факт незаконной стройки. Однако по 130 обращениям инспекторы зафиксировали нарушения, специалисты принимали решения в виде сноса или приведения объекта в норму.

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Все обращения Главгосстройнадзор рассматривает индивидуально. Инспекторы направляют подробные ответы каждому обратившемуся и выезжают по адресам для рассмотрения ситуации.

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