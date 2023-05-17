Подмосковье 17 мая 2023, 10:50 Более 500 заявок на конкурс детских рисунков о работе Системы-112 поступило в Подмосковье Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Подмосковная Система-112 пятый год подряд проводит творческий конкурс рисунков «Служба спасения Московской области глазами детей». В этот раз свои работы отправили более 500 человек.

Конкурс проводится по госпрограмме «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы. Его основная цель — популяризация единого номера «112» и разъяснение молодому поколению, как именно работает Система-112.

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В этом году конкурс продлится до 30 сентября. К участию приглашают детей от пяти до 18 лет. Работы принимают в трех номинациях: «Есть такая профессия», «Помогая людям» и «Семь Я».

В номинации «Есть такая профессия» конкурсные поделки должны быть выполнены исключительно вручную без применения оргтехники. Номинанты «Помогая людям» должны представить на конкурс видео, фото, мультипликацию и другие работы, сделанные с использованием компьютерных технологий. В «Семь Я» рассматривается командная работа по предыдущим номинациям.

В работах должны быть отражены трудовые будни специалистов Системы-112 Московской области и экстренных служб. Конкурсные материалы нужно отправить на почту konkurs112@mail.ru до 20 августа. Сделать это также можно почтовым отправлением по адресу: Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, дом 7а (с пометкой «На конкурс»).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в Подмосковье зарегистрированы десять миллионов человек.

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