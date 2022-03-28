Более 500 врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

Более 500 врачей в Московской области получили бесплатно земельный участок для строительства дома или ведения своего подсобного хозяйства. Получать землю медики начали в июле прошлого года.

Участки предоставили врачам в Богородском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Дмитровском, Лосино-Петровском, Пушкинском Раменском городских округах, Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Клину, Коломне, Луховицах, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Рузе, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Талдоме, Чехове, Шатуре и Щелкове.

Дополнительную меру поддержки врачей инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «С начала этого года 226 медицинских специалистов получили земельные участки», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Земельные участки врачам предоставляют в 31 муниципалитете, претендовать на него могут врачи по одной из 36 специальностей. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что за девять месяцев землю получили 81 терапевт, 59 педиатров, 47 хирургов, 39 акушеров гинекологов, 32 анестезиолога-реаниматолога, 25 психиатров-наркологов, 24 невролога, 21 врач ультразвуковой диагностики, по 18 рентгенологов, врачей скорой помощи и инфекционистов, 17 кардиологов и другие специалисты.

В 2022 этом году в Подмосковье планируется предоставить медикам тысячу земельных участков. Но это не все. Совместно с муниципалитетами были подобраны земельные участки общей площадью 67,5 гектара для реализации еще одного социального проекта, инициированного Воробьевым, — это строительство поселков для медиков.

Пилотами станут четыре городских округа — Богородский, Домодедово, Сергиево-Посадский и Ступино. Благодаря этому участки смогут получить еще 542 врача, уточнила Адигамова.