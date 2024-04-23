Подмосковье 23 апреля 2024, 08:22 Более 500 участников выступили на хоровом фестивале в Воскресенске Фестиваль хоровой музыки прошел в ДК «Химик» в Воскресенске Телеканал «360»

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Хоровой фестиваль-конкурс «Надежда» прошел во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. На сцене выступили более 500 воспитанников детских хоровых школ и школ искусств Подмосковья.

Ежегодный конкурс хорового искусства проводится в Воскресенске уже более 25 лет. За это время из категории районного он перешел в ранг областного. Теперь каждый год показать свое мастерство в город приезжают юные таланты со всего Подмосковья.

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Воскресенская детская школа искусств № 3 участвовала сразу в двух номинациях конкурса: «Хоровое исполнение» и «Хоровые ансамбли». Подготовила ребят к выступлению преподаватель Елена Реброва, которая работает в учреждении 12 лет. За это время под ее наставничеством сотни детей научились профессионально владеть своим голосом, а некоторые связали свою профессию с музыкой.

«Это стереотип, что хор — это только классика. Сейчас хор может петь все, что угодно. Можно сделать любую аранжировку и обработку. Есть много композиторов, которые пишут для детских хоров очень интересные произведения», — сказала Елена.

Главная цель фестиваля — дать детям почувствовать себя настоящими артистами, выступить на большой сцене, познакомиться с другими коллективами и мотивировать совершенствовать свое мастерство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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