Подмосковье 22 апреля 2024, 21:21 Более 500 участников встретились на игре «Юнармейская Искорка» в Мытищах Патриотическую игру провели в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В школе № 3 имени Феофанова прошла открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская Искорка», посвященная 79-й годовщине Великой Победы. Событие собрало почти 500 участников из всего Подмосковья.

В игре приняли участие 64 команды, в том числе восемь команд из Мытищ. Каждая команда прошла через 10 испытаний, включая смотр строя и песни, полосу препятствий, имитационную стрельбу из автомата Калашникова, а также конкурсы на знание воинских званий и международных сигналов «Земля-Воздух».

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Перед началом игры Евгений Лукошников, начальник штаба регионального отделения Юнармии, вручил награды и благодарственные письма самым активным юнармейцам. За значительный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан он был удостоен памятного бюста легендарного летчика Покрышкина от генерал-лейтенанта Владимира Манюты, председателя регионального отделения ДОСААФ России Московской области.

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