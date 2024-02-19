Подмосковье 19 февраля 2024, 21:07 Более 500 участников приняли участие в соревнованиях «Коломенская лыжня» Unsplash

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Ежегодные соревнования «Коломенская лыжня» в этом году собрали более 500 участников. Большой спортивный праздник прошел в минувшую субботу на лыжной трассе в парке 50-летия Октября.

Дистанции организаторы подготовили в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов. Для взрослых участников «Коломенской лыжни» подготовили дистанции от одного до 10 километров. Пятилетние участники лыжной гонки участвовали в забеге «Ладушки-оладушки». Для них была организована спортивная трасса длинной в 500 метров.

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Среди спортсменов разыграли 16 комплектов наград. Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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