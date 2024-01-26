26 января 2024, 21:38
Более 500 учащихся отметили День студента на центральном катке Подольска
В Подольске студенты отметили свой праздник на центральном катке города в парке имени Виктора Талалихина. Бесплатным входом по студенческим билетам воспользовались около 500 учащихся колледжей и институтов.
На катке состоялась торжественная церемония с поздравлениями и награждением участников. Ольга Соколова, председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа города Подольск, лично поздравила волонтеров города. Студенты помогали жителям микрорайонов Климовск и Шепчинки во время перебоев с отоплением. Она вручила 36 благодарностей.
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После перед гостями выступили юные фигуристы из спортивной школы «Витязь». Для студентов округа лед открыли на два часа в вечернее время.
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