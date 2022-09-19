Более полумиллиона жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Более полумиллиона жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

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Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Московской области. Прививку сделали уже 537 тысяч жителей региона, в том числе почти 140 тысяч детей.

«Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но также в мобильных комплексах, которые выезжают к торговым центрам, автовокзалам, железнодорожным станциям. Такой возможностью воспользовались более 13 тысяч человек», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для того, чтобы пройти вакцинацию в передвижном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения региона. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг.

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19 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил городские округа, в которых идет строительство новых поликлиники.

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