Подмосковье 15 мая 2023, 10:53 Более 500 тысяч жителей Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству Фото: Министерство благоустройства Московской области

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Голосование по выбору мест для благоустройства в следующем году продолжается на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Локации для обновления выбрали уже более 500 тысяч жителей Подмосковья.

«Свыше полумиллиона наших жителей уже сделали выбор в пользу территорий, которые нуждаются в благоустройстве. В некоторых муниципалитетах определились явные лидеры, а где-то идет серьезная борьба», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Активнее всего участвуют в опросе в Лыткарине, Луховицах, Павловском Посаде, Дзержинском, Одинцове, Рузе и других городах.

Голосование продлится до 31 мая. В Подмосковье внесено в список 248 объектов в 56 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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