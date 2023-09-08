Подмосковье 08 сентября 2023, 16:21 Более 500 тысяч тонн зернобобовых культур собрали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Кампания по сбору урожая зернобобовых культур продолжается в Подмосковье. Аграрии выполнили уже более 60% от плана на сезон.

«В Московской области собрали уже более 500 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 41,6 центнера на гектар. Это больше прошлогодних показателей», — рассказал курирующий сельское хозяйство заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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К этому дню зерновые и зернобобовые убраны с площади более 120 тысяч гектаров. Из них 70 гектаров — это озимые зерновые культуры. Сбор составил более 310 тысяч тонн при средней урожайности 44,3 центнера на гектар. Яровые культуры убраны с площади в более 42 тысяч гектаров, что составляет 46% от плана. Здесь сбор составил более 160 тысяч тонн при средней урожайности 38,1 центнера на гектар.

Зернобобовые убраны с площади более восьми тысяч гектар — это 69% от общего плана на сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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