Подмосковье 07 июля 2023, 14:07 Более 500 тысяч купонов на подарки и скидки получили абоненты Единого расчетного центра Подмосковья с 2021 года

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Программа лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» действует в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева с 1 мая 2021 года. Купоны на скидки и подарки получили уже 555 тысяч абонентов МосОблЕИРЦ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что в июле участникам программы «Коммунальный бонус» доступно 55 выгодных предложений в разных категориях. При этом увеличился выбор самых популярных купонов, дающих право на скидку в супермаркетах.

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Получить бонусы можно можно после каждого онлайн-платежа, совершенного через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ. Подробности программы можно узнать на сайте clubonus.ru.