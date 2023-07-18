Подмосковье 18 июля 2023, 13:25 Более 500 тысяч человек посетили театры Подмосковья за полгода Театр «Русский балет»

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Более 500 тысяч зрителей посетили государственные и муниципальные театры Подмосковья за первую половину 2023 года. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В государственных театрах Подмосковья состоялось пять премьер: «Женитьба. Почти по Гоголю», «Сорок первый», «Собака на сене», «В ожидании джаза», а также «Ромео и Джульетта».

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Муниципальные театры выпустили премьеры в честь 200-летия со дня рождения Островского. В честь этого события зрителям показали спектакли «Театральный ковчег», «Горячее сердце» и «Женитьба Бальзаминова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

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