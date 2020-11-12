Более 500 торговых объектов открыли в Подмосковье с начала года. Там работают более 3 тысяч жителей региона

В Подмосковье с начала года открыли 541 объект торговли. Пандемия не помешала их работе. Благодаря новым магазинам и торговым центрам удалось создать более трех тысяч рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди новых торговых объектов, открывшихся в этом году, мини-маркеты, сетевые и частные магазины, торговые центры.

«Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона. С начала года, несмотря на пандемию, в Подмосковье открылся 541 торговый объект, что позволило создать почти 3,3 тысячи рабочих мест», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Министр отметил, что больше всего торговых объектов открыли в Богородске, Долгопрудном, Бронницах, Истре, Электростали, Ленинском и Одинцовском округах.