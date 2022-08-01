Более 500 точек продажи арбузов и дынь открылись в Подмосковье 1 августа

В Московской области стартовал официальный сезон продажи бахчевых. Несколько сот нестационарных точек продажи арбузов и дынь заработали в регионе.

С 1 августа в городских округах Подмосковья открылось более 500 официальных точек продаж бахчевых. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

«На официальных бахчевых развалах цена на арбузы начинается от 50 рублей, на дыни — от 100 рублей. По мере сбора урожая бахчевых цены будут снижаться, а сезон продаж продлится до 1 ноября», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Арбузы и дынь везут в Подмосковье из Волгоградской, Ставропольской и Астраханской областей, а также Чечни, Азербайджана и Дагестана. Их будут продавать в точках, оформленных в едином архитектурном стиле. Такие пункты — гарантия качества и безопасности, потому что у продавцов проверяют медицинские книжки и санитарные документы на продукцию.

Больше всего развалов откроется в Серпухове, Балашихе, Люберцах и Одинцово.