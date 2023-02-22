Подмосковье 22 февраля 2023, 16:06 Более 500 спортсменов приняли участие в лыжне Александра Завьялова в Раменском

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Лыжня Александра Завьялова прошла в Раменском в 33-ий раз. На старт вышли более 500 спортсменов со всего Подмосковья.

Соревнования традиционно проходят в поселке Тельмана Раменского городского округа. Для спортсменов подготовили несколько дистанций. Самые маленькие бежали 600 метров, юноши — пять километров. Все победители получили медали и ценные призы.

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«Хорошая погода, много участников. Это 33-я лыжня Александра Завьялова, нашего известного лыжника. Здорово, что мы ежегодно ее проводим», — отметил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

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Александр Завьялов — трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Он подключился к развитию спорта в Раменском еще в 1991 году. С тех пор все лыжники округа и соседних муниципалитетов участвуют в этих соревнованиях.

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