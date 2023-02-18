18 февраля 2023, 18:02
Более 500 спортсменов приняли участие в «Дмитровской лыжне»
В Центре зимних видов спорта в Дмитрове прошла традиционная «Дмитровская лыжня», в ней приняли участие более 500 человек. На лыжи встали школьники и студенты, а также любители зимнего спорта до 65 лет и старше.
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Самую короткую дистанцию — три километра — преодолевали подростки. Для взрослых участников подготовили трассы от пяти до 10 километров.
На «Дмитровской лыжне» была организована полевая кухня, где все могли отведать гречневую кашу с тушенкой, зрители соревнований могли согреться горячим чаем или кофе.
«Для всех участников организовано горячее питание, все всем снабжены. Атмосфера праздника», — рассказала организатор гонки Елена Мешалкина.
Спортсменов, занявших первые шесть призовых мест в своих возрастных группах, наградили кубками, медалями и грамотами.
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Спортсмены
Дмитров
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